Alex Schmidt protagonizou esta sexta-feira um dos «falhanços» do ano no decorrer do embate do Vizela diante do FC Porto, em jogo da Taça da Liga, disputado no Estádio do Dragão.

Aconteceu aos 22 minutos, numa altura em que o FC Porto já vencia por 1-0. O avançado austríaco surgiu destacado na área, na sequência de um passe da esquerda e, com Cláudio Ramos fora do lance, encostou com o pé esquerdo, mas a bola passou ao lado do poste.

O árbitro auxiliar levantou a bandeirola, mas a verdade é que o avançado estava em jogo e o golo seria válido.

Ora veja: