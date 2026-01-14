O Arsenal foi a Stamford Bridge vencer o Chelsea por 3-2, num grande dérbi londrino, que coloca os gunners em posição privilegiada para chegarem à final da Taça da Liga. Com mais dois golos de bola parada e um golo de Viktor Gyökeres pelo meio, a equipa de Mikel Arteta esteve mais tempo por cima do jogo, mas a nova equipa de Liam Rosenior ainda está viva nesta eliminatória graças a Garnacho que saltou do banco para marcar dos golos que deixam tudo em aberto para o jogo da segunda mão.

Um dérbi com as duas equipas londrinas na máxima força, com os dois treinadores a apresentarem os melhores onzes, promovendo, cada um, oito alterações em relação aos jogos anteriores, para a Taça de Inglaterra, fazendo mais uma demonstração da enorme riqueza destes dois planteis. O Chelsea entrou a atacar com Marc Guiu destacado na frente, com o apoio de Estêvão, João Pedro e Pedro Neto. No lado contrário, Arteta apostava no tridente Bukayo Saka, Viktor Gyökeres e Trossard.

Estavam lançados os dados para um grande dérbi que começou, desde logo, com uma intensidade de tirar a respiração, no ambiente fantástico de Stamford Bridge, com as duas equipas a darem tudo pela posse de bola. No entanto, já era percetível um ligeiro ascendente do Arsenal, pela forma como conseguia pressionar mais alto, quando os gunners chegaram à vantagem, logo aos 7 minutos, em mais um lance de bola parada. Pontapé de canto da esquerda, marcado por Declan Rice, e cabeçada de Ben White, a fazer a bola passar pelo buraco da agulha. Um clássico da equipa de Mikel Arteta esta época.

O jogo seguiu intenso, com o Chelsea a procurar chegar à frente, mas sempre com muitas dificuldades em ultrapassar a primeira barreira dos gunners, colocada logo na fase de construção. O Arsenal fazia fluir o seu jogo pelos corredores e Viktor Gyökeres esteve praticamente toda a primeira parte sem tocar na bola, mas sempre a dar muito trabalho aos defesas azuis e contribuindo para provocar desequilíbrios. A verdade é que a defesa do Chelsea fez bem os trabalhos de casa e foi anulando as movimentações dos gunners. A equipa de Stamford Bridge só tremia nas bolas paradas e o Arsenal ainda teve cinco pontapés de canto até ao final da primeira parte.

Até ao intervalo, Estêvão [que jogador] ainda teve uma boa oportunidade para marcar, mas Saliba, com um remate de fora da área, também fez a bola passar muito perto do segundo poste.

Gyökeres marca, Garnacho bisa

A segunda parte começou praticamente com o segundo golo do Arsenal. Saka, pressionado por Cucurella, solta a bola para White [Pedro Neto ficou a dormir] que desce até à linha e cruza. Robert Sánchez ainda toca na bola, mas esta escapa para Gyökeres que só teve de encostar e fazer a máscara.

O Arsenal dobrava a vantagem e Liam Rosenior era obrigado a mexer na equipa, lançando para a contenda Badiashile e Garnacho e este último viria a ter protagonismo neste dérbi.

O argentino que foi dispensado por Ruben Amorim precisou de pouco mais de três minutos para marcar, após assistência de Pedro Neto, com um remate de primeira. Um golo que voltava a colocar o Chelsea, de novo, na discussão do resultado e da eliminatória. Um golo que empolgou as bancadas e, por contágio, a equipa da casa que, por instantes, obrigou o Arsenal a recuar em toda a linha.

No entanto, Mikel Arteta também sorriu depois de promover as primeiras alterações, com o Arsenal a chegar ao 3-1, aos 71 minutos, com um grande pontapé de Zubimendi, após assistência de Gyokeres. O dérbi estava frenético nesta altura e, já com os minutos a correrem para o final, foi a vez do Chelsea também marcar de bola parada, na sequência de um canto, com Garnacho a aparecer, mais uma vez, sem marcação, para voltar a bater Kepa.

Mesmo a fechar o jogo, já em tempo de compensação, Gabriel Jesus sofreu falta na área do Chelsea, mas o brasileiro estava claramente adiantado e não foi marcado penálti. O jogo acabou logo a seguir.

O Arsenal está, assim, em vantagem, na corrida para a final, mas falta ainda jogar a segunda mão, no Emirates States, a 3 de fevereiro. Na outra meia-final, é o Manchester City que está melhor colocado, depois de ter vencido o Newcastle, atual detentor deste troféu, em St. James Park, por 2-0.

