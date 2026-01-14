Arsenal ganha vantagem sobre o Chelsea em Stamford Bridge
Dois golos de Garnacho mantêm os blues na luta pela final da Taça da Liga
Dois golos de Garnacho mantêm os blues na luta pela final da Taça da Liga
O Arsenal foi a Stamford Bridge vencer o Chelsea por 3-2, num grande dérbi londrino, que coloca os gunners em posição privilegiada para chegarem à final da Taça da Liga. Com mais dois golos de bola parada e um golo de Viktor Gyökeres pelo meio, a equipa de Mikel Arteta esteve mais tempo por cima do jogo, mas a nova equipa de Liam Rosenior ainda está viva nesta eliminatória graças a Garnacho que saltou do banco para marcar dos golos que deixam tudo em aberto para o jogo da segunda mão.
Um dérbi com as duas equipas londrinas na máxima força, com os dois treinadores a apresentarem os melhores onzes, promovendo, cada um, oito alterações em relação aos jogos anteriores, para a Taça de Inglaterra, fazendo mais uma demonstração da enorme riqueza destes dois planteis. O Chelsea entrou a atacar com Marc Guiu destacado na frente, com o apoio de Estêvão, João Pedro e Pedro Neto. No lado contrário, Arteta apostava no tridente Bukayo Saka, Viktor Gyökeres e Trossard.
Estavam lançados os dados para um grande dérbi que começou, desde logo, com uma intensidade de tirar a respiração, no ambiente fantástico de Stamford Bridge, com as duas equipas a darem tudo pela posse de bola. No entanto, já era percetível um ligeiro ascendente do Arsenal, pela forma como conseguia pressionar mais alto, quando os gunners chegaram à vantagem, logo aos 7 minutos, em mais um lance de bola parada. Pontapé de canto da esquerda, marcado por Declan Rice, e cabeçada de Ben White, a fazer a bola passar pelo buraco da agulha. Um clássico da equipa de Mikel Arteta esta época.
O Arsenal tem mesmo uma relação secreta com golos de cantos 😅#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #CarabaoCup #Chelsea #Arsenal pic.twitter.com/hTkmKOjBoV— sport tv (@sporttvportugal) January 14, 2026
O jogo seguiu intenso, com o Chelsea a procurar chegar à frente, mas sempre com muitas dificuldades em ultrapassar a primeira barreira dos gunners, colocada logo na fase de construção. O Arsenal fazia fluir o seu jogo pelos corredores e Viktor Gyökeres esteve praticamente toda a primeira parte sem tocar na bola, mas sempre a dar muito trabalho aos defesas azuis e contribuindo para provocar desequilíbrios. A verdade é que a defesa do Chelsea fez bem os trabalhos de casa e foi anulando as movimentações dos gunners. A equipa de Stamford Bridge só tremia nas bolas paradas e o Arsenal ainda teve cinco pontapés de canto até ao final da primeira parte.
Até ao intervalo, Estêvão [que jogador] ainda teve uma boa oportunidade para marcar, mas Saliba, com um remate de fora da área, também fez a bola passar muito perto do segundo poste.
Gyökeres marca, Garnacho bisa
A segunda parte começou praticamente com o segundo golo do Arsenal. Saka, pressionado por Cucurella, solta a bola para White [Pedro Neto ficou a dormir] que desce até à linha e cruza. Robert Sánchez ainda toca na bola, mas esta escapa para Gyökeres que só teve de encostar e fazer a máscara.
O Arsenal dobrava a vantagem e Liam Rosenior era obrigado a mexer na equipa, lançando para a contenda Badiashile e Garnacho e este último viria a ter protagonismo neste dérbi.
Uma segunda parte de loucos Stamford Bridge 🤯#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #CarabaoCup #Chelsea #Arsenal pic.twitter.com/kpukbBJXWc— sport tv (@sporttvportugal) January 14, 2026
O argentino que foi dispensado por Ruben Amorim precisou de pouco mais de três minutos para marcar, após assistência de Pedro Neto, com um remate de primeira. Um golo que voltava a colocar o Chelsea, de novo, na discussão do resultado e da eliminatória. Um golo que empolgou as bancadas e, por contágio, a equipa da casa que, por instantes, obrigou o Arsenal a recuar em toda a linha.
No entanto, Mikel Arteta também sorriu depois de promover as primeiras alterações, com o Arsenal a chegar ao 3-1, aos 71 minutos, com um grande pontapé de Zubimendi, após assistência de Gyokeres. O dérbi estava frenético nesta altura e, já com os minutos a correrem para o final, foi a vez do Chelsea também marcar de bola parada, na sequência de um canto, com Garnacho a aparecer, mais uma vez, sem marcação, para voltar a bater Kepa.
Mesmo a fechar o jogo, já em tempo de compensação, Gabriel Jesus sofreu falta na área do Chelsea, mas o brasileiro estava claramente adiantado e não foi marcado penálti. O jogo acabou logo a seguir.
O Arsenal está, assim, em vantagem, na corrida para a final, mas falta ainda jogar a segunda mão, no Emirates States, a 3 de fevereiro. Na outra meia-final, é o Manchester City que está melhor colocado, depois de ter vencido o Newcastle, atual detentor deste troféu, em St. James Park, por 2-0.