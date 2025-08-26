O Wolverhampton de Vítor Pereira garantiu esta terça-feira a qualificação para a terceira eliminatória da Taça da Liga inglesa ao bater o West Ham por 3-2, num jogo que contou com duas reviravoltas no Estádio Molineux e um golo de Rodrigo Gomes.

A jogar em casa, os lobos chegaram à vantagem já perto do intervalo, aos 43 minutos, com Rodrigo Gomes a marcar numa recarga a um penálti marcado por Hwang Hee-chan que tinha sido devolvido pelo poste.

A equipa da casa foi para o intervalo em vantagem, mas, logo a abrir a segunda parte, a equipa londrina empatou por Soucek (50m) e os hammers acabaram mesmo por virar o resultado, com um segundo golo marcado por Paquetá (63m).

A equipa de Vítor Pereira arregaçou as mangas e acabou por virar novamente o resultado, com dois golos de rajada de Jorgen Larsen que empatou aos 82 e colocou a sua equipa em vantagem aos 84.

Grande festa nas bancadas do Molineux.

Os resultados da segunda eliminatória:

Wolverhampton-West Ham, 3-2

Bournemouth-Brentford, 0-2

Accrington Stanley-Doncaster Rovers, 0-2

Barnsley-Rotherham United, 2-1

Birmingham City-Port Vale, 0-1

Burnley-Derby County, 2-1

Burton Albion-Lincoln City, 0-1

Cardiff City-Cheltenham Town, 3-0

Norwich-Southampton, 0-3

Preston North End-Wrexham, 2-3

Stoke City-Bradford City, 0-3

Wigan-Stockport County, 1-0

Cambridge United-Charlton Athletic, 3-1

Reading-Wimbledon, 2-1

