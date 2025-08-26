Rodrigo Gomes abre caminho para vitória dos Wolves sobre os Hammers
Jogo da segunda eliminatória da Taça da Liga contou com duas reviravoltas
O Wolverhampton de Vítor Pereira garantiu esta terça-feira a qualificação para a terceira eliminatória da Taça da Liga inglesa ao bater o West Ham por 3-2, num jogo que contou com duas reviravoltas no Estádio Molineux e um golo de Rodrigo Gomes.
A jogar em casa, os lobos chegaram à vantagem já perto do intervalo, aos 43 minutos, com Rodrigo Gomes a marcar numa recarga a um penálti marcado por Hwang Hee-chan que tinha sido devolvido pelo poste.
Rodrigo Gomes aproveitou a recarga de uma grande penalidade para fazer o primeiro do Wolves 🐺#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #CarabaoCup #Wolverhampton #WestHam pic.twitter.com/Dbql7aYMI3— sport tv (@sporttvportugal) August 26, 2025
A equipa da casa foi para o intervalo em vantagem, mas, logo a abrir a segunda parte, a equipa londrina empatou por Soucek (50m) e os hammers acabaram mesmo por virar o resultado, com um segundo golo marcado por Paquetá (63m).
A equipa de Vítor Pereira arregaçou as mangas e acabou por virar novamente o resultado, com dois golos de rajada de Jorgen Larsen que empatou aos 82 e colocou a sua equipa em vantagem aos 84.
Grande festa nas bancadas do Molineux.
Strand Larsen com dois golos em dois minutos leva o Molineux à loucura #sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #CarabaoCup #Wolverhampton #WestHam pic.twitter.com/a903gBqeEr— sport tv (@sporttvportugal)
Os resultados da segunda eliminatória:
Wolverhampton-West Ham, 3-2
Bournemouth-Brentford, 0-2
Accrington Stanley-Doncaster Rovers, 0-2
Barnsley-Rotherham United, 2-1
Birmingham City-Port Vale, 0-1
Burnley-Derby County, 2-1
Burton Albion-Lincoln City, 0-1
Cardiff City-Cheltenham Town, 3-0
Norwich-Southampton, 0-3
Preston North End-Wrexham, 2-3
Stoke City-Bradford City, 0-3
Wigan-Stockport County, 1-0
Cambridge United-Charlton Athletic, 3-1
Reading-Wimbledon, 2-1