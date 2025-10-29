Declarações do treinador do Tondela, Ivo Vieira, à SportTV, após a derrota por 3-0 ante o Benfica, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga:

Jogo:

«Sabíamos que era uma tarefa difícil, contra um clube que tem grandes aspirações nesta competição, contra um clube que luta por títulos. Tentámos o nosso melhor, dar minutos aos jogadores para contribuírem, no futuro, para a nossa grande luta, que é o campeonato. A resposta dos jogadores foi digna, de querer estar dentro do jogo, fazer algo mais. Não conseguimos porque o Benfica fez três golos. O resultado acaba por ser pesado para o que fizemos.»

Penálti do 1-0:

«Eu tenho sempre a minha opinião em relação ao que acontece, aos lances que determinam o jogo, a tudo o que é o jogo, a avaliação e análise do mesmo. Mas vou guardar, para um dia quando me reformar, dizer o que penso e o que acho que na realidade acontece no futebol português. É uma perda de tempo falar em decisões e terceiros, deve valorizar-se os jogadores. Perde-se muito tempo a falar em terceiros.»

Dez mudanças na equipa inicial:

«Eu disse no lançamento do jogo, no bom sentido da palavra, que havia jogadores que choravam por uma oportunidade e tiveram um momento bom, contra uma equipa forte, não havia melhor contexto. Muitos tiveram na Taça com o Vila Real, um campo exigente e é assim que eles vão conquistando espaço na equipa.»