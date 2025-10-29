Declarações do futebolista do Tondela, João Afonso, à SportTV, após a derrota por 3-0 ante o Benfica, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga:

Apesar da dificuldade, o Tondela apresentou-se bem:

«Sim, nós vínhamos com essa intenção, acreditar. Viemos com ambição, vontade de mostrar trabalho, muita gente que teve minutos de início e isso é importante para esta rapaziada que teve um desempenho muito bom. Parabéns aos nossos jogadores pela atitude, pela entrega, pela qualidade que conseguimos demonstrar. Um jogo na Luz, contra um Benfica que tem aspirações a vencer a competição. Nós viemos cá a acreditar que podíamos fazer surpresa e demonstrar a nossa qualidade. Conseguimos. Sentimos, se calhar, um bocado, o golo do penálti. Quem sofre o penálti fica sempre na dúvida se é, se não é, aquela frustração. Mas pronto. Se calhar se vamos para o intervalo com 0-0, acreditávamos de maneira diferente. Mesmo assim, os dois últimos golos foram já na reta final do jogo. Salientar o empenho, resiliência e entrega de todos.

Semana difícil contra Sporting e Benfica:

«Sim, faz parte, jogar contra este tipo de equipas também nos mostra a que nível estamos, o que temos de crescer e fazer para evoluir. Nós, enquanto equipa, sabemos do poderio e superioridade destas equipas e que temos de ter mais entreajuda, união, humildade, de se calhar termos de defender mais, quando noutro jogos não somos tão expostos a isso. É crescimento, evolução e estamos a aprender.»

Vem aí um jogo importante com o AVS:

«Sim, exato. É conseguir recuperara bem e apresentarmo-nos a um melhor nível nas Aves e conseguir um resultado mais positivo que o que temos tido ultimamente.»