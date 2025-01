Sporting e FC Porto abrem a Final Four da Taça da Liga, esta terça-feira, com um «Clássico» que junta os dois melhores marcadores do campeonato, Viktor Gyokeres, no lado leonino, e Samu Aghehowa, pelos portistas. Dois avançados explosivos, mas em estados de maturação distintos, como os dados estatísticos do SofaScore o demonstram.

Desde que chegou a Alvalade, no verão de 2023, Gyokeres, hoje com 26 anos, tomou de assalto o futebol português com um estilo vigoroso, que desfazia os mais intrincados sistemas defensivos num esfregar de olhos. Aliás, no último ano, ninguém marcou tantos golos quanto o sueco em todo o mundo, entre clube e seleção. Foram 62, em apenas 63 jogos, tendo arrancado em 2025 com um hat-trick em Guimarães. Insaciável.

A dimensão física que dá ao jogo é, também, uma das armas de Samu Aghehowa, que deu nas vistas em Espanha antes de aterrar no Dragão, na sequência de um negócio-relâmpago com o Atlético de Madrid que surpreendeu meia Europa. O impacto do internacional jovem espanhol foi imediato, somando, até ver, 18 golos em 21 jogos.

Que ambos marcam que se fartam já todos sabíamos, mas qual será o peso que cada um tem no desempenho coletivo da respetiva equipa? Aqui, os dados dão vantagem a Gyokeres na maioria dos parâmetros.

O sueco tem mais golos e assistências, bem como remates e o dobro de passes-chave por jogo. Para além disso, ganha mais duelos do que o espanhol e domina na estatística de toques na bola na grande área: em média, são 9.44 em cada partida, contra 5.45 de Samu.

Ainda assim, nem tudo se pinta a verde neste confronto particular. Samu, que disputou menos sete jogos do que Gyokeres esta época, apresenta percentagens mais elevadas na eficácia no remate e na concretização de oportunidades claras, comprovando aqui o estatuto de «matador» que vem construindo no Dragão.

A haver golos no jogo desta terça-feira, não estranharia que estivesse neste artigo o nome dos seus autores. Uma possibilidade que será colocada à prova a partir das 19h45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, palco da Final Four da Taça da Liga. O «Clássico» vai ter acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.