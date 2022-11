O Leixões venceu hoje em casa a Oliveirense por 2-1, num jogo à porta fechada referente à 1.ª jornada do Grupo G da Taça da Liga.

A equipa de Matosinhos fez o 1-0, aos 14 minutos, por Brunão, e a Oliveirense empatou com um remate colocado de Serginho (52). Zé Eduardo fez o 2-1 para os anfitriões (88), de grande penalidade, depois de um período em que a Oliveirense esteve várias vezes perto de marcar.

Noutro jogo deste sábado, no Funchal, o Nacional surpreendeu o primodivisionário Portimonense ao vencer por 2-0. Zé Manuel fez os dois golos dos madeirenses e foi a figura do jogo.

Com este resultado, a equipa da Choupana sobe para já ao 1.º lugar do Grupo E, que conta também com Gil Vicente e Sp. Covilhã.