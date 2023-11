Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (1-1) frente ao Casa Pia, em jogo do Grupo A da Taça da Liga:

«É um ponto, tendo em conta que são dois jogos, o importante seria vencer os dois, neste momento temos como objetivo muito claro vencer na Madeira para fazer quatro pontos e olhar para os critérios de desempate, estamos convictos e queremos estar na Final 4».

«Foi um desempenho bom para mim, com sentido de jogo único, criámos inúmeras oportunidades, fomos superiores em tudo o que são números de jogo, o resultado é o que é. Tenho de realçar a boa exibição que a equipa fez, com os jogadores com menos tempo de jogo, fiquei agradado com a prestação da equipa».

«Tivemos um grande número de cruzamentos para a área. O que tive oportunidade de dizer aos jogadores ao intervalo é que tínhamos de aumentar a velocidade. Conseguimos encontrar os espaços que queríamos e as dinâmicas que pretendíamos, faltou mais velocidade para determinar as jogadas. Foi importante termos consciência que estávamos a fazer as coisas bem feitas, precisávamos era de o fazer uma velocidade acima. Da forma como desmontámos o adversário, se o fizéssemos com mais velocidade, talvez tivéssemos outro resultado.

[Saída de Serdar ao intervalo] «Sentiu-se mais cansado do que seria expetável e pediu para sair ao intervalo».