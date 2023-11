Declarações de Filipe Martins, treinador do Casa Pia, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (1-1) frente ao Sp. Braga, em jogo do Grupo A da Taça da Liga:

«Sabíamos que hoje ao fazermos um ponto muito provavelmente não iria chegar, até porque o Nacional fica arredado do apuramento. Há sempre o brio de uma equipa querer ganhar, mas está mais suscetível a rodar a equipa. Tínhamos a intenção de vir aqui hoje em busca da vitória. Não nos fica nada mal admitir que o Braga foi a melhor equipa. Nos primeiros vinte minutos e agora na parte final conseguimos equilibrar, mas se o Braga ganhasse este jogo não era escândalo nenhum. Sabíamos ao que vínhamos, temos as nossas prioridades e o campeonato é mais importante para nós, mas deu para mostrar que contamos com todos, mesmo trocando alguns jogadores».

«Precisávamos de ter mais bola para desestabilizar o Braga, podíamos ter marcado na primeira parte, e aí o jogo seria diferente, fomos crescendo na segunda parte. Fica a sensação de que jogámos fora de portas contra duas grandes equipas esta semana e não perdemos. Parabéns a todo o meu plantel, deram sinais de que estão preparados para jogar contra qualquer equipa».