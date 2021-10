Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (3-3) em jogo da Taça da Liga:

[Confiante em chegar à Final 4] «Pensava ganhar, como é óbvio. O empate ainda nos dá uma possibilidade. Podemos fazer os mesmo pontos que o Guimarães, em caso de vitória com o Covilhã. Se perdêssemos hoje não tínhamos chance nenhuma. Vamos agarrar a chance porque acreditamos nela. Poderíamos ter decidido hoje o apuramento, a ganharmos por duas bolas o Benfica tinha de segurar a vantagem e não conseguiu».

[Quebra de rendimento nos últimos jogos] «Não concordo, a vitória sobre o Barcelona é uma vitória que nunca existiu no historial do Benfica, não é fácil seja quem for ganhar ao Barcelona. Não há comparação num jogo com o Barcelona ou com o Vizela, o Portimonense ou o Guimarães. No jogo com o Portimonense não fomos uma equipa com tantas situações de golo como hoje. Comparar um Benfica-Vizela com um Benfica-Barcelona não tem comparação possível».