Declarações de Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate sem golos frente ao Sp. Braga em jogo da Taça da Liga:

«Acabo o jogo com sensações positivas, ainda que não tenhamos concretizado o objetivo de ganhar para acalentar a esperança de estar na Final Four. Na sequência do último jogo, que não fizemos uma boa exibição, mostrámos aqui que independentemente de quem jogar podemos bater-nos com os adversários. Jogámos de início com o Bastos, o Lima, o Matchoi e o Ibrahim, quatro jogadores da formação do Paços num onze que se bateu com a primeira linha do Braga, o que é motivo de orgulho, não só para mim, mas para todos os que trabalharam com eles na formação. É também fator de motivação para os que estão na formação, que acalentam a esperança que podem chegar lá. Integramos estes jogadores na equipa principal, mas não é só integrar, é integrar com capacidade competitiva. Ficou aqui provado que somos uma equipa difícil de bater. Mesmo com estas alterações não foi fácil o Braga bater-nos».