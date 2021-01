Ruben Amorim foi o último treinador a conquistar a Taça da Liga, na época passada, ao serviço do Sp. Braga, mas não sente maior responsabilidade, nem favoritismo por isso, defendendo que o contexto é diferente.

«É mesmo isso. Estava no Sp. Braga, o titulo é do Braga. Agora estamos no Sporting, queremos trazer o título para Alvalade. O grupo precisa destes jogos, o ADN do Sporting passa por conquistar títulos, quero é ganhar um título como treinador do Sporting. Muitos jogadores do Sporting ainda não ganharam títulos, estamos entusiasmados com isso», comentou.

Um título que pode ter um forte impacto para o resto da temporada, em caso de vitória ou de derrota. «O impacto que vai ter na equipa só vamos saber no fim. Sei da pressão que é ser eliminado da Liga Europa ou da Taça de Portugal. Não tenho problema em falar nisso, acho que o Sporting está no bom caminho, não temos de sentir pressão», referiu.

Apesar de ter sido recentemente afastado da Taça de Portugal, Ruben Amorim recorda que o Sporting também é, contra muitas expetativas, o atual líder da Liga. «A única pessoa mais pressionada é o treinador que vive dos resultados. Mas o Sporting tem mais valores enquanto equipa, está bem classificado no campeonato, não tem de sentir pressão, O treinador é que pode estar mais pressionado, caso ganhe ou caso perca», acrescentou.

Quanto ao favoritismo nesta competição, Ruben Amorim reparte de forma igual entre os quatro candidatos. «O que disse é que o Sporting está melhor do que estava no passado. Somos candidatos a vencer todos os jogos, desde o primeiro momento dissemos que somos candidatos na Taça de Portugal, como na Taça da Liga. Somos candidatos, não somos nada favoritos, porque os que lá estão também têm a sua dimensão. Em termos de ambição temos a mesma, temos talento, vamos tentar fazer o melhor», comentou ainda.