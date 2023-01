A Liga vai começar, às 12h00, a vender bilhetes para a final da Taça da Liga, um dia depois de FC Porto e Sporting terem iniciado a comercialização.



«A partir das 12:00 desta sexta-feira, poderá adquirir o seu ingresso nas bilheteiras da 'fan zone' [no Jardim Luís de Camões, em Leiria] e nas plataformas digitais da LPFP», anunciou o organismo, detalhando que «cada pessoa poderá adquirir até dois ingressos».



Sporting, quatro vezes vencedor da Taça da Liga, e o FC Porto, que tenta conquistar o primeiro título, defrontam-se no próximo sábado, às 19h45, no Magalhães Pessoa.