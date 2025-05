Com o final da Liga e II Liga, os confrontos dos quartos de final da Taça da Liga 2025/26 já ficaram definidos, informou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional [LPFP] este domingo.

O Sporting, bicampeão, vai receber o segundo classificado da II Liga, o Alverca. O Benfica, por sua vez, recebe o Tondela, campeão do segundo escalão. Nos restantes encontros, o FC Porto enfrenta o V. Guimarães e o Sp. Braga mede forças com o Santa Clara.

Os «dragões», terceiros classificados, recebem os «conquistadores», sextos. Os «bracarenses», quartos, recebem a visita dos açorianos, que terminaram na quinta posição da classificação.

O Benfica é o atual detentor do troféu e o recordista da competição, com oito triunfos. Segue-se o Sporting, com quatro conquistas. Sp. Braga fecha o pódio com três vitórias na final da competição. V. Setúbal, Moreirense e FC Porto conquistaram um troféu cada um.

Confira aqui os jogos dos «quartos» da Taça da Liga 2025/26:

Sporting-Alverca

Benfica-Tondela

FC Porto-V. Guimarães

Sp. Braga-Santa Clara