Simon Banza, avançado francês que tem sido a grande figura do Famalicão neste arranque de época – leva quatro golos nos últimos três jogos – vai falhar o jogo da equipa de Ivo Vieira com o Sporting, para a Taça da Liga.

Banza, que até marcou os dois golos com que o Famalicão venceu o Santa Clara neste sábado, foi expulso por acumulação já perto do final da partida no momento em que ia ser substituído.

Veja o momento inacreditável que valeu a expulsão e um jogo de castigo que será cumprido na partida com os leões, agendado para terça-feira.