Filipe Cândido, treinador do Mafra, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a derrota com o Sporting, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga

«Estou satisfeito com a exibição e triste com o resultado final. Procurámos na primeira parte controlar, dando a iniciativa de jogo ao Sporting. Fomos uma equipa rigorosa quando não tínhamos bola e controlámos os espaços ao ponto de não me recordar de uma oportunidade de golo do Sporting na primeira parte. É verdade que também não conseguimos nós criar oportunidades.

Fica um amargo de boca por terem sido dois erros individuais a ditar o resultado final. Mas fico contente pelos jogadores, mostraram que têm muita qualidade para jogar a este ível e até a um nível mais alto.

[sobre a forma como o Mafra jogou]

«Tentamos ter uma ideia positiva para aumentar as possibilidades de vencer e potenciar os jogadores que temos. Vamos continuar fiéis às nossas ideias e princípios. Independente do que aconteça, queremos gostar de nos ver e que as pessoas gostem de ver o que estamos a fazer.»