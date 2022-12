Mafra e Vizela empataram na noite desta segunda-feira a uma bola, em jogo da segunda jornada do grupo A da Taça da Liga.

Ousmane Diomandé abriu o marcador para os mafrenses logo aos nove minutos, vantagem que se manteve até ao intervalo.

Em estreia no comando técnico (de forma interina) do Vizela, Tulipa ainda ficou com a vida mais complicada, quando Etim foi expulso aos 53 minutos.

Ainda assim, Bruno Wilson fez o empate para os vizelenses à entrada para os últimos 20 minutos do encontro. Pouco depois, aos 77 minutos, as contas voltaram a equilibrar-se no terreno de jogo, já que Lucas Rodrigues deixou o Mafra reduzido a dez unidades.

Assim, Vizela e Mafra seguem na liderança partilhada do grupo A, com os mesmos dois pontos. Logo atrás estão Desp. Chaves e FC Porto, com um ponto cada, e que ainda vão defrontar-se nesta ronda, a penúltima.