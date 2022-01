O leiriense Márcio Vieira, adepto do Benfica e tetraplégico, viveu um dia muito especial na terça-feira. Na sua cidade, pôde ver ao vivo, no estádio, as meias-finais da Taça da Liga, entre o Benfica e o Boavista, que terminou com triunfo das águias no desempate por grandes penalidades.

Limitado a uma maca depois de um acidente que, há 20 anos, o levou à atual condição de saúde, Márcio Vieira, de 44 anos, teve um camarote adaptado a si pela Liga, no Estádio Municipal de Leiria. Assistiu ao vivo ao jogo dos seus ídolos e do seu clube, num momento emocionante e que ficou ainda marcado pela presença de Rui Costa. O presidente do Benfica esteve no camarote e ofereceu uma camisola oficial do Benfica, por si assinada.

Márcio Vieira está preso a uma cama e comunica apenas por SMS, dado que apenas consegue mover a mão direita. É cuidado pelos seus pais, octogenários, com a ajuda dos irmãos, apesar de ter plena atividade cerebral e intelectual. Chegou mesmo a publicar um livro, prova de força e superação numa vida marcada por um acidente que mudou os planos da sua vida.