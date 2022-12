O Rio Ave venceu o Marítimo por 1-0, na Madeira, numa partida da primeira jornada do grupo B da Taça da Liga.



A equipa madeirense jogou com dez elementos desde o minuto 24 por expulsão de Chuchu Ramírez. Apesar da inferioridade numérica, os insulares resistiram aos ataques da equipa de Vila de Conde - Patrick William atirou à trave num pontapé de fora da área.



Quando parecia que o jogo iria terminar sem golos, Aderllan marcou o golo solitário da partida na sequência de um lance de bola parada. Já nos descontos, André Pereira ficou perto do 2-0, mas o cabeceamento esbarrou na trave da baliza de Miguel Silva.



Com esta vitória, o Rio Ave alcançou o Sporting na liderança do grupo B. Marítimo e Farense ainda não pontuaram.



O resumo do encontro: