O Vizela apurou-se, este sábado, para a segunda eliminatória da Taça da Liga após derrotar o Marítimo por 2-1.



No regresso de Tulipa ao Minho, os madeirenses colocaram-se na frente graças um penálti convertido por Xadas aos 31 minutos. No entanto, a equipa da casa chegou ao empate ainda antes do intervalo por intermédio de Samu.



Na segunda parte o Vizela consumou a reviravolta com um golo de Nuno Moreira nos descontos. No outro jogo com início às 15h30, o Nacional eliminou o Penafiel nos penáltis (5-4) depois de um empate sem golos no tempo regulamentar.