Com estreia nesta terça-feira, na primeira meia-final da Taça da Liga entre Sporting-FC Porto, a Liga Portugal vai usar um novo sistema de reposição de bolas no jogo.

Numa nota no site, o organismo que tutela o futebol profissional em Portugal, anunciou que os habituais apanha-bolas vão ser substituídos por sinalizadores à volta do terreno do jogo, sendo que as crianças que costumam entregar os esféricos aos jogadores, vão passar a ter a função de repôr as bolas nos sinalizadores.

Tudo isto é para visar «a rapidez e autonomia dos jogadores que recolherão a bola diretamente nos sinalizadores, evitando a interação com os apanha-bolas [...] sem eventuais interferências diretas no jogo», pode ler-se no site.

O mesmo sistema é já utilizado nas Ligas inglesas, italiana ou alemã.

Na mesma notícia, a Liga Portugal anunciou também a implementação de balizas amovíveis durante o aquecimento das equipas, de forma a promover «a redução do desgaste do relvado antes do início dos jogos».

A primeira meia-final da Taça da Liga joga-se esta terça-feira, entre Sporting e FC Porto, às 19h45 e vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.