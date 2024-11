Caio Secco, guarda-redes do Moreirense, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (0-2), no Municipal de Aveiro, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga:

Grandes defesas durante o jogo, quais as sensações no final?

- O sentimento é de frustração pela derrota. Tínhamos o objetivo de passar à Final Four, sabíamos que era um jogo complicado, procurámos a nossa sorte, mas não deu. Temos uma sequência de jogos muito forte, o próximo é com o Vitória, vamos dar tudo não campeonato.

Muitos lances de bola parada deixaram a equipa intranquila? O Caio andou a perguntar pelo tempo a seguir ao primeiro golo?

- Acho que não foi intranquilidade, perguntei pelo tempo porque costumamos olhar com frequência para saber o momento do jogo e ali não tinha. Tinha acabado de sofrer um golo, queria saber em que tempo estávamos para fazer a gestão. O relvado estava um pouco mau, as bolas paradas iam ser cruciais. O FC Porto tem jogadas estudadas, às vezes é impossível prever, mas acho que fomos competentes, não sofremos nas bolas paradas. Se tivéssemos mais fôlego, podíamos ter lutado pelo resultado.

Este resultado belisca as ambições da equipa?

- Acho que não belisca, o nosso foco agora é o campeonato. Amanhã já temos treino, temos de levar este jogo com uma aprendizagem e bola para a frente. Ainda tem muito jogo para correr.