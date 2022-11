O Moreirense recebeu e venceu o Estrela da Amadora, por 4-2, este domingo, no jogo que encerrou a segunda jornada do grupo C da Taça da Liga.

Os visitantes inauguraram o marcador por Diogo Salomão, aos 26 minutos, mas o Moreirense virou o resultado ainda na primeira parte, com Gonçalo Franco (32m) e Fábio Pacheco (45m) a levarem o jogo com um 2-1 para o intervalo.

Pouco depois do reatamento, Régis fez o 2-2 aos 49 minutos, mas Alan (69m) e Kodisang (83m) permitiram ao Moreirense somar mais três pontos e assumir a liderança do grupo C, antes da receção ao Benfica, na última jornada. Pelo meio do 3-2 e do 4-2, Feratovic foi expulso, deixando o Estrela com dez.

O Moreirense passa a ter, tal como o Benfica, seis pontos, assim como a mesma diferença de golos dos encarnados: três positivos (6-3 do Moreirense, 5-2 do Benfica). Contudo, os comandados de Paulo Alves beneficiam do facto de terem mais golos marcados. O Estrela continua sem pontos, assim como o Penafiel, estando ambas as equipas matematicamente afastadas dos quartos de final.

Ao Moreirense, bastará, por isso, um empate na receção ao Benfica, para garantir o primeiro lugar. O duelo está marcado para 17 de dezembro (19h00), tal como o Estrela-Penafiel.