Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, na antevisão da final da Taça da Liga deste sábado, frente ao Sporting.

«Um dérbi é sempre um dérbi, os jogadores têm consciência disso. Alguns já tens dérbis e clássicos nas pernas, para outros será a primeira vez. Na final o objetivo é sempre o mesmo, entrar de uma forma competitiva, conscientes do que temos de fazer nos momentos do jogo e no final procura ganhar. Temos consciência de que o clube não ganha um troféu nos últimos dois anos e meio. Sei o que isso representa para o clube e para os adeptos. Temos consciência da importância destes troféus, mas não nos traz mais responsabilidade, é a mesma que tínhamos. Objetivo é o mesmo do inicio da época, é vencer o troféu», começou por enunciar.

O Benfica já defrontou os rivais, Sporting e FC Porto, por três vezes esta época e somou outras tantas derrotas, mas Veríssimo acredita num desfecho diferente este sábado. «Se calhar pelo espírito positivista que temos. Não queria falar do passado, nem me ficaria bem, porque não estava cá. O meu pensamento é direcionado para futuro, desde que preparámos o jogo no Dragão. Sabemos como temos defender e como temos de atacar. Se conseguirmos colocar estes dois momentos, se a equipa estiver consciente do que tem de fazer, acredito que o jogo vai correr bem», destacou ainda.

