Carlos Macedo foi o árbitro escolhido pelo Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para dirigir o Benfica-Aves SAD, jogo da última jornada do grupo B da Taça da Liga.



O árbitro da AF Braga vai ter como assistentes Fábio Silva e José Pereira enquanto o quarto árbitro é Anzhony Rodrigues. No papel de videoárbitro vai estar Manuel Mota que terá o auxílio de Inácio Pereira.



O Benfica-Aves SAD está agendado para as 20h15 desta quinta-feira.