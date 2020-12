Declarações do treinador do Paços de Ferreira, Pepa, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a derrota por 2-1 ante o FC Porto, em jogo dos quartos-de-final da Taça da Liga:

«Saímos com orgulho. Domínio normal [do FC Porto]. Sabíamos da dificuldade, não é por não querermos. Agora, o que conseguimos, nós tentámos. Faltou-nos mais tempo de ataque, ter mais bola no último terço, mas o FC Porto sempre com mais e, mais do que a posse de bola, foram alguns erros.»

«Tentámos sair sempre limpo, em alguns cortes o FC Porto procura bem a profundidade e quando queremos sair limpo, com a pressão forte do FC Porto, perdemos bolas. Uma delas até deu golo. E mesmo na nossa fase de construção, tínhamos de ser mais eficazes, não perder a bola e isto aconteceu várias vezes. Para mim, foi o principal problema para não conseguirmos algo mais. Estávamos bem, organizados.»

[Final do jogo:] «A irritação é normal, são situações, era canto, [o árbitro] decidiu terminar o jogo, ponto final.»

«Faltou-nos, como disse, mais tempo de ataque. E quando tivemos, a equipa assentou. Não digo com isto que merecêssemos mais, mas tentámos. A intensidade e o compromisso foi tremendo. Caímos, mas caímos de pé.»

[Jogos seguidos na Luz, Alvalade e Dragão:] «Dificuldades sentimos em todos. Exige muito da equipa do Paços. Muito. Não só em termos físicos, em termos emocionais. Desgaste tremendo. Discutimos os jogos, um deles estivemos abaixo do normal, mas se estivemos aqui é porque fizemos tudo para estar cá. Era um objetivo interno. Sabíamos do desgaste, tentámos de tudo, competições diferentes. Rapidamente virar o foco para o Boavista.»