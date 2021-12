Gonçalo Loureiro, jogador do Penafiel, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Sporting (0-1), em jogo da última jornada da fase de grupos:

- Acho que foi um jogo muito bom da nossa parte, acho que nos batemos bem como Sporting. Conseguimos criar oportunidades, eles também as conseguiram criar. Sabíamos que era o Sporting, uma equipa muito difícil que ainda está invicta. Foi um bom jogo para nós, demonstrámos que as equipas da II Liga conseguem bater-se com as da primeira.

[Acreditaram que era possível o empate?]

- Acreditamos sempre que era possível até ganhar, era esse um dos nossos objetivos. Era muito bom para nós, mas não conseguimos. É seguir em frente.

[Veio do Benfica, foi importante afirmar-se esta noite?]

- Claro que sim, é sempre uma boa montra jogar contra o Sporting. Foi um bom jogo, a equipa ajudou para isso. Agora o nosso foco é o campeonato e vamos lutar para tentar subir.