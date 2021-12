Pedro Ribeiro, treinador do Penafiel, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Sporting (0-1), em jogo da última jornada da fase de grupos da Taça da Liga:

[Puxou pelos adeptos, acreditou até ao fim?]

- Defrontámos uma equipa de qualidade, o campeão nacional, invicto até ao momento, apenas com dois empates em Portugal. Perdeu para a Liga dos Campeões, mas apurou-se. Ganhou uma Supertaça. Quando se defrontam este tipo de equipas há dois caminhos, para o treinador e para a equipa: amedrontar-nos e adulterar a personalidade da equipa e defender. Ou então manter a personalidade, manter aquilo em que acreditamos e disputar o jogo, sendo humildes para perceber que estamos a jogar contra o campeão nacional.

- Não foi no fim que o Penafiel acreditou, o Penafiel acreditou desde o início do jogo. A primeira parte é bem jogada de parte a parte, há um ligeiro ascendente do Sporting. Na segunda parte, e mesmo antes da expulsão, é o Penafiel que está a dominar. Criamos três ou quatro oportunidades para marcar golo, também as tivemos na nossa baliza. Só não conseguimos fazer golo, mas quando se joga assim… é verdade é que não conseguimos faze golo, mas demos tudo o resto.

- Disse na antevisão que, independentemente do resultado, seria um treinador orgulhoso dos meus jogadores. Tiveram uma personalidade em manter aquilo em que acreditamos, respeitando o Sporting. Sabíamos que em momentos do jogo teríamos de defender mais do que gostamos, mas também tivemos períodos do jogo em que tivemos qualidade com bola, a chegar à área do adversário.

[Sete alterações em relação ao jogo com o Feirense?]

- É a prova que os planteis têm 23, 24 ou 25 jogadores, não têm, 12, 13 ou 14. Sabemos muito bem o plantel que construímos e os jogadores dão esta resposta, seja os que estão a jogar com mais regularidade, seja os que estão a jogar menos. Vejo isto diariamente nos treinos, a forma como complicam a vida ao colega que está a jogar com mais frequência. Só podem jogar onze de cada vez, eles entendem isso, mas demonstraram-me que o Plantel do Penafiel vale por um. Este não é o objetivo central da época, o objetivo principal é o campeonato. Amanhã temos de voltar aos treinos e focar-nos no objetivo principal.

- Queria ainda agradecer aos adeptos o apoio que nos derem e pedir que continuem a fazer isso nos jogos seguintes. Ajude-nos conforme ajudaram hoje. São muito bem-vindos e precisamos deles.

[Penafiel sai reforçado para atacar a subida?]

- O Penafiel sai reforçado pela atitude que tem tido em todo os jogos, não só neste. Jogamos contra uma equipa que se apurou na Liga dos Campeões, bem liderada por Ruben Amorim. Estivemos a milímetros, não de ganhar o jogo, mas pelo menos de não o perder. No resultado, em tudo o resto foi um orgulho ver o Penafiel jogar. Vamos continuar assim.

[Aposta tudo na subida?]

- A subida é no final da época para as equipas que merecerem. Se o Penafiel merecer, cá estaremos para festejar. Até lá não dá para desfocar dos objetivos a curto prazo. O imediato é o jogo com o Estrela que ontem ganhou ao Casa Pia. Demonstrou que é uma equipa com muita competência. Já jogamos com eles para a Taça da Liga e sabemos que não vai ser fácil. Hoje fomos melhores do que o Sporting em largos períodos do jogo, mas agora temos de nos focar no campeonato.