Pedro Porro está lesionado e vai falhar os próximos jogos do Sporting, a começar pela partida desta terça-feira com o Penafiel, para a Taça da Liga.

O Maisfutebol apurou que o lateral espanhol tem uma tendinopatia na coxa direita, região que o tem incomodado ao longo desta época e que já o fez falhar algumas partidas dos leões.

Depois de ter estado ausente de durante cerca de duas semanas de novembro devido a uma mialgia na coxa direita, Porro saiu com queixas ao intervalo do jogo com o Boavista e, além do Penafiel, deve ser baixa também para a partida do Gil Vicente, agendada para sábado.

Recorde-se que também Ricardo Esgaio, que podia ser alternativa na lateral direita, está afastado dos próximos jogos, depois de ter testado positivo à covid-19.

Resta a Amorim Gonçalo Esteves, o único lateral de raiz que pode ser opção nos próximos jogos dos leões.