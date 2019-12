Rafael Camacho, autor de um dos golos da vitória do Sporting em Portimão (4-2), em declarações na flash interview da SportTV:



«Acho que temos de ver que a equipa lutou até ao fim, mostrámos o que é ser um leão. Apesar de termos sofrido cedo, lutamos e é isto que o Sporting faz.



[Golo marcado]: «Foi um momento inesquecível, foi o primeiro golo no Sporting. Estou muito contente, mas o mais importante foi a vitória da equipa.»



[Prefere jogar mais à frente]: «Onde a equipa precisar, eu jogo. Gosto de jogar mais à frente, mas quero é ajudar a equipa.»



[Final-four]: «Queremos ganhar todas as provas que disputamos. De certeza que vamos jogar para ganhar.»