António Folha, treinador do Portimonense, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Sporting (2-4) em jogo da última jornada da fase de grupos da Taça da Liga:

[O futebol tem destas coisas, que análise faz a este jogo?]

- Foi uma primeira parte excelente da nossa equipa. Podíamos ter dilatado o marcador, tivemos boas oportunidades para isso. Tivemos hipóteses de fazer o 3-1 e tínhamos matado o jogo com aquela oportunidade do Aylton. Não conseguimos, parece que a equipa ficou frustrada, começou a encolher e o Sporting começou a acreditar. Não fomos a equipa que fomos na primeira parte, foi pena, podíamos ter alcançado o resultado que nos permitiria ir à Final Four.

- Claramente a responsabilidade é de todos. Todos juntos trabalhamos diariamente para que as coisas melhorem. O plano estava a funcionar de uma maneira perfeita até o Sporting empatar. Foi pena. O plano demorou tanto tempo a finalizar, o foco tem de ser permanente. Contra estas equipas, os grandes jogadores decidem um jogo. Perdemos, estamos tristes, frustrados e a única coisa que me cabe dizer agora é desejar um bom Natal para todo o mundo.