O Portimonense venceu o Sporting da Covilhã, por 2-0, este domingo, na segunda ronda do Grupo E da Taça da Liga.

Os algarvios estiveram sempre por cima na partida, aos oito minutos, Ricardo Matos colocou a formação orientada por Paulo Sérgio na frente. No segundo tempo, aos 77 minutos, Anderson Oliveira estabeleceu o resultado final do encontro.

Com este resultado, o Portimonense iguala o Nacional, que tem menos um jogo, no topo da classificação do grupo, com três pontos, Sporting da Covilhã soma apenas um ponto, tal como o Gil Vicente.