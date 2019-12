O Sporting anunciou que vai pedir a despenalização de Bolasie depois do avançado ter sido expulso no embate com o Portimonense por acumulação de cartões amarelos.

O anúncio foi feito por Beto Severo, Team Manager da equipa, no final do jogo. O representante do Sporting considera que não existe falta no lance do segundo amarelo. «O VAR não é perfeito mas hoje ficou provado que faz muita falta e vamos pedir a despenalização do segundo cartão amarelo do Bolasie», disse o dirigente.

Os leões entendem que o avançado não deve ser punido e, desta forma, poderá estar disponível para o clássico com o FC Porto previsto para o início do ano.

O Sporting recebe o FC Porto a 5 de janeiro, em jogo da 15.ª jornada da Liga.

Confira o lance em causa: