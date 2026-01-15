O Comando Distrital de Leiria da PSP desfez o mistério da aliança perdida na final da Taça da Liga – no sábado – e encontrou o «dedo certo». A onda de curiosidade provocada nas redes sociais guiou as autoridades até ao «legítimo dono» da aliança.

«Caso encerrado: a aliança voltou ao dedo certo! (…) Missão cumprida! O que começou como um simples achado transformou-se num exemplo bonito de espírito positivo, entreajuda e cidadania ativa e mostrou que a segurança também se constrói com proximidade, empatia e sentido de humor. E com ganhos claros para a paz doméstica.»

«A onda de partilhas, comentários e mensagens revelou um enorme espírito de solidariedade, onde milhares de pessoas se uniram com um único objetivo: ajudar alguém a recuperar um símbolo de amor e compromisso. (…) Aliança devolvida, sorriso recuperado e confiança reforçada. E, ao que tudo indica ninguém dormiu no sofá», lê-se numa publicação nas redes sociais.