A Polícia de Segurança Pública (PSP) identificou, esta quarta-feira, 13 adeptos no âmbito da operação de policiamento do jogo entre Benfica e Sporting de Braga, da meia-final da Taça da Liga, em Leiria.

Segundo o Comando Distrital da PSP de Leiria, cinco adeptos foram identificados por deflagração de engenhos pirotécnicos, no exterior do estádio. Por isso, já não assistiram à partida. Outro adepto foi expulso do estádio pelo mesmo motivo.

Já outras seis pessoas foram identificadas por apresentar uma taxa de alcoolemia superior à permitida por lei à entrada do Municipal de Leiria e também não assistiram ao encontro.

A PSP informou também que um adepto foi identificado por suspeita de venda ilícita de bilhetes para o jogo, que terminou com triunfo do Benfica sobre o Sp. Braga por 3-0. Foram apreendidos dois bilhetes «e ainda quatro petardos, uma tocha e um engenho já deflagrado».

«Foram levantados os respetivos autos de contraordenação que serão remetidos à Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), para aplicação das medidas administrativas de interdição. Relativamente à situação de suspeita de venda ilícita de títulos de ingresso, foi elaborado o respetivo auto de notícia para conhecimento do Ministério Público», conclui o comunicado da PSP.