Um detido e 15 adeptos identificados foi o balaço da operação da PSP na final da Taça da Liga.

O Comando Distrital da PSP de Leiria informou, em comunicado, que foi efetuada uma detenção pelo crime de ameaças e injúrias a agentes de autoridade, o que levou ao impedimento de a pessoa assistir ao jogo.

A PSP identificou mais 15 adeptos, três por deflagração de engenhos pirotécnicos no exterior do estádio, oito por taxa de alcoolemia superior à permitida, um por recusar o controlo da taxa de alcoolemia, um por tentativa de introdução de artigos de pirotecnia e posse de produto estupefaciente, e outro por violação do dever de correção relativamente aos Assistentes de Recinto Desportivo.

Todos estes adeptos foram impedidos de entrar no estádio para assistir ao jogo, enquanto uma outra pessoa foi identificada e expulsa do recinto por deflagração de engenhos pirotécnicos.