Os quartos de final da Taça da Liga jogam-se na próxima semana, entre segunda e quinta-feira, com quatro jogos que vão definir as equipas que, em janeiro de 2023, vão disputar a Final Four.

Sporting e Sp. Braga vão discutir a primeira vaga já na segunda-feira, no Estádio de Alvalade, com início de jogo marcado para as 20h15, naquele que será o jogo de grande cartaz dos quartos de final.

No dia seguinte, à mesma hora, será a vez de Académico Viseu e Boavista definirem a segunda vaga. Na quarta-feira a Taça da Liga desloca-se até ao Dragão onde o FC Porto vai receber o Gil Vicente, também às 20h15, enquanto na quinta-feira, Moreirense e Arouca vão lutar pela última vaga.

Os quatro semifinalistas defrontam-se, depois, em Leiria, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2023, sabendo-se já que o vencedor do jogo de Alvalade defronta o vencedor do jogo de Moreira de Cónegos, enquanto o vencedor do jogo do Dragão irá medir forças com o vencedor do jogo de Viseu.

A final da Taça da Liga está marcada para 28 de janeiro de 2023.

Programa da Taça da Liga

QUARTOS DE FINAL:

Segunda-feira, 19 dezembro:

Jogo 3: Sporting - Sporting de Braga, 20:15

Terça-feira, 20 dezembro:

Jogo 4: Académico Viseu - Boavista, 20:15

Quarta-feira, 21 dezembro:

Jogo 2: FC Porto - Gil Vicente, 20:15

Quinta-feira, 22 dezembro:

Jogo 1: Moreirense - Arouca, 20:15

FINAL FOUR:

Terça-feira, 24 janeiro:

Jogo 5: Vencedor Jogo 4 - Vencedor Jogo 2

Quarta-feira, 25 janeiro:

Jogo 6: Vencedor Jogo 3 - Vencedor Jogo 1