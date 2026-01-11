Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal, fez questão de garantir que não há nenhum convite para levar a Final Four da Taça da Liga, acrescentando que não é esse o objetivo da direção. No entanto, não fecha essa porta, a partir do momento em que haja um convite e haja vontade de toda a gente de o fazer. Se não houver consenso, Reinaldo Teixeira garante que nenhuma proposta o faz mudar de ideias, porque há princípios que não têm preço.

Levar a Taça da Liga para o estrangeiro?

«Não temos nenhum convite do estrangeiro. A Taça da Liga está em Portugal. Temos muitas solicitações de vários municípios para receber a Final Four da Taça da Liga, mas não temos, como digo, nenhum convite, nem ninguém nos abordou para o fazer no estrangeiro. E não é essa a nossa intenção.»

A resposta perante uma oferta do estrangeiro

«Imaginem que surge alguma coisa do estrangeiro, então sim, faremos essa análise e sempre, independentemente dos regulamentos, ouvindo os vários agentes desportivos, as SAD, os adeptos, enfim,. É nesse contexto e com esse equilíbrio de raciocínio que iremos sempre agir.»

Hipótese de uma proposta irrescusável dos países árabes

«Se há ofertas irresistíveis? Para mim, há princípios que não têm preço. Os valores, a correção, a ética, o ser justo com a função que estamos a desempenhar. E o ser justo é isto: nós temos de defender o interesse do futebol e não há futebol sem jogadores, sem árbitros ou sem adeptos. Por isso, a nós cabe-nos, enquanto dirigentes desta grande casa que é a Liga Portugal, tudo fazer para que haja harmonia e diálogo»