O treinador do Rio Ave, Luís Freire, prometeu uma equipa competitiva para contrariar o favoritismo do Sporting, no encontro da segunda jornada do grupo B da Taça da Liga, marcado para esta quarta-feira.

«Sabendo que o Sporting é o favorito a passar o grupo, tal com dirão mais de 90 por cento das pessoas, temos de ter a iniciativa para contrariar esse prognóstico. Queremos superarmo-nos e dar uma resposta que pouca gente estará à espera», disse o técnico, na conferência de imprensa de antevisão à partida.

O treinador de 37 anos garantiu ainda que os vila-condenses «encaram a competição com serenidade», considerando estes jogos como «uma oportunidade para a equipa evoluir em termos competitivos».

«Não achamos que esta seja uma prova para treinar, mas sim oportunidade para nos desafiarmos. Ainda bem que há este tipo de jogos, em que precisamos de estar com a corda toda para dar uma boa resposta», disse o treinador.

Para esta partida, Luís Freire ainda não pode contar com o médio Joca e com defesa esquerdo Pedro Amaral, ambos a recuperarem de lesões.

Rio Ave e Sporting, que lideram o grupo B com três pontos, defrontam-se esta quarta-feira, às 20h30, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde. Miguel Nogueira será o árbitro do encontro.