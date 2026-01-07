Declarações do jogador do Sp. Braga, Rodrigo Zalazar, à SportTV, após a vitória por 3-1 ante o Benfica, nas meias-finais da Taça da Liga:

Entrada forte e vantagem de 2-0 ao intervalo:

«Nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, tínhamos de entrar com tudo, era o Benfica, um gigante e a equipa fez o que tinha a fazer. Conseguimos dois golos na primeira parte e isso deu-nos confiança e alento para o resto do jogo. Orgulhoso de todos os colegas pelo trabalho e agradecer aos adeptos que vieram apoiar aqui.»

Alguma dificuldade na segunda parte e depois do 2-1:

«Tínhamos de estar atentos porque o Benfica ia voltar com tudo, sofremos um pouco na segunda parte, mas a equipa soube reagrupar, fizemos um trabalho coletivo bom.»

Lance do 2-0:

«Creio que quando fiquei com a bola, só queria ir para a frente, creio que o Otamendi, já com cartão amarelo, estava um pouco condicionado. Eu soube aproveitar, saiu assim, foi natural, não penso, deixo fluir e estou contente pelo golo e por ajudar a equipa.»

Final, que é um dérbi minhoto:

«Obviamente que o Vitória também fez um trabalho muito bom, também ganhou a um grande como é o Sporting, é um jogo histórico para nós, para o clube. Significa muito, vamos preparar e descansar para, no sábado, tentar ganhar a Taça.»