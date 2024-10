Embora reconheça o «poderio» do Benfica, o treinador do Santa Clara, Vasco Matos, quer uma equipa «corajosa» no Estádio da Luz, no duelo dos quartos de final da Taça de Liga.

«As equipas geralmente quando vão a esses estádios têm de passar por momentos de maior sufoco e nós temos de saber passá-los de forma equilibrada. Faz parte do jogo perceber que do outro lado está uma grande equipa. Temos de saber superar esses momentos. Com equilíbrio, muita lucidez, bons posicionamentos. Uma equipa corajosa», disse o técnico dos açorianos, em conferência de imprensa.

«Temos de ter consciência de que vamos defrontar um adversário com um poderio diferente do nosso. Isto tem de ser claro para nós, porque se não pensarmos dessa forma não estamos a perceber bem o que é para fazer», reforçou.

Em relação à derrota por 4-1 sofrida diante do Benfica, no primeiro jogo após o regresso de Bruno Lage, Vasco Matos considerou que «tem mais informação» sobre o adversário, que foi «melhorando como equipa e acrescentando coisas diferentes».

«Esperamos um Benfica muito forte. Não sabemos, como é óbvio, que equipa vão apresentar, mas uma coisa nós sabemos: é que há lá muita qualidade. São jogadores de muita qualidade. A equipa está forte. Temos de nos preparar», frisou.

«Nunca é fácil aquele tipo de jogo [do Benfica] aliado à qualidade individual dos jogadores. Por isso, temos de estar extremamente concentrados. Sempre bem posicionados e sempre alerta. Percebendo que muita coisa que vai acontecer no jogo depende do nosso trabalho», afirmou ainda.

O treinador do Santa Clara não revelou se vai aproveitar este jogo para promover mexidas no onze. «Os jogadores que entrarem em campo vão estar preparados. Preparamos sempre os jogadores todos.»

Vasco Matos rejeitou ainda comentar o novo modelo da Taça da Liga: «Não ligo muito a essas coisas. Eu foco-me muito no meu trabalho.»

Santa Clara e Benfica defrontam-se a partir das 20h15 desta quarta-feira no Estádio da Luz, num jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.