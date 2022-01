O treinador do Santa Clara, Mário Silva, atribuiu esta terça-feira o favoritismo ao Sporting no duelo das meias-finais da Taça da Liga, agendado para as 19h45 de quarta-feira, em Leiria, mas quer que os seus jogadores «desfrutem» da oportunidade de disputar o acesso à final.

«As duas equipas vão entrar com muita vontade de ganhar o jogo. Temos consciência e sabemos que o favoritismo está claramente do lado do Sporting, mas as duas equipas têm responsabilidade e tudo vão fazer para vencer. O Sporting é favorito, mas são 11 contra o 11», afirmou Mário Silva, em conferência de imprensa, garantindo que «não é preciso espicaçar os jogadores porque está lá a motivação» para estes jogos. «Digo para se divertirem, porque eu, enquanto treinador, vou divertir-me», apontou.

À espera de «um Sporting forte» e «pressionante desde o início do jogo», Mário Silva reconhece que é preciso o Santa Clara «estar a um nível altíssimo para contrariar» o adversário.

«[O Sporting] tem dinâmicas bem consolidadas, o que torna tudo ainda mais difícil, mas queremos, acima de tudo, dignificar a camisola do Santa Clara e uma região. Queremos que os nossos adeptos saiam orgulhosos da equipa», acrescentou, desvalorizando a derrota do Sporting ante os açorianos no início do mês, em São Miguel, em jogo a contar para a I Liga (3-2), no qual Mário Silva ainda não estava no comando técnico.

«Não há dois jogos iguais. Não digo que o Santa Clara não possa ganhar. Vencemos uma vez e podemos vencer outra vez, mas temos de contar que teremos um adversário muito forte. Se o Sporting não tivesse sido derrotado iria apresentar-se com a mesma força e tudo iria fazer para continuar como detentor da competição. Os resultados pouco podem influenciar neste momento», disse, antecipando também que a ausência de Coates no centro da defesa do Sporting não vai «ditar o que quer que seja».

O encontro conheceu esta terça-feira uma alteração na equipa de arbitragem, devido à lesão de Nuno Almeida, rendido por António Nobre.