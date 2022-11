O Santa Clara empatou a uma bola na receção à Oliveirense, em jogo da terceira jornada do Grupo G da Taça da Liga.

A equipa do segundo escalão adiantou-se aos 62 minutos, após um remate de pé esquerdo de Jaime Pinto. Os açorianos conseguiram responder aos 90 minutos, já depois da expulsão de Mário Silva, através de uma combinação entre Allano e Ricardinho, que o camisola 10 finalizou com êxito.

O Santa Clara, que só tem dois jogos disputados, somou o primeiro ponto na competição, mas mantém-se no quinto e último posto, enquanto a Oliveirense é terceira, com dois. O Leixões, primeiro classificado, segue com seis pontos, o Feirense (segundo) com dois e o Arouca (quarto) com um.