Apesar do recente desentendimento com Sérgio Conceição, Jorge Costa garantiu que vai cumprimentar o treinador do FC Porto, na meia-final da Taça da Liga, esta quarta-feira.

«Isso não tem a ver com futebol, peço desculpa, mas não tem a ver com o jogo de amanhã [quarta-feira]. Não cumprimentar? Era o que faltava. Daqui a pouco está a chamar-me mal-educado. Claro que vou. Mas não tem diretamente a ver com o jogo. Teremos duas instituições que querem muito chegar à final e nada mais que isso», assegurou o treinador do Académico de Viseu na antevisão à partida.

Horas, antes, note-se, Sérgio Conceição também foi breve nos comentários ao reencontro com o antigo colega. «Vai ser um jogo entre FC Porto e Académico de Viseu, é só isso», limitou-se a dizer.

O jogo entre os dragões e a formação da II Liga está marcado para esta quarta-feira, às 19h45. Siga AO MINUTO no Maisfutebol.