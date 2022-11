Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota com o Benfica na primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

«Em função de todas as circunstâncias adversas que tivemos para este jogo, com sete jogadores que podiam ser titulares ausentes, a jogar sem a energia do nosso estádio, face a isso, foi muito positivo da nossa parte. Estes jogadores deram uma excelente reposta e mostraram que também eles podem ser titulares.

São jogadores que estão ainda a amadurecer e a crescer e que podem cometer erros, como aconteceu em alguns lances. Pagámos esses erros com o resultado. Mas foi um bom jogo da nossa parte, fizemos o que tínhamos de fazer. Se tivéssemos sido mais eficazes, podíamos ter marcado mais um ou outro golo, tal como o Benfica. Acho que foi um resultado justo, no fundo.»

[Estrela é 3.º classificado na II Liga, vai querer continuar a mostrar esta qualidade?]

«Há muitas coisas que fizemos hoje e que queremos manter. Independentemente do estádio onde tivermos de jogar, independentemente das adversidades, queremos lutar sempre até ao ultimo segundo para ganhar, queremos ser competitivos. Não queremos ficar agarrados a desculpas. Acima de tudo, é a sustentabilidade do caminho que estamos a percorrer. Para que no próximo ano possa existir uma base forte para ser um ponto de partida para juntar outras etapas de evolução do clube e destes jogadores.

Por exemplo, o Benfica tem o Rafa e o Chiquinho que aqui há uns anos jogavam na II Liga. Treinei o Rafa no Sp. Braga e fomos buscá-lo ao Feirense, na II Liga. O Chiquinho, também não há muito tempo, estava na II Liga. E este é o processo natural de qualquer jogador tem de percorrer. Por isso, mais do que olhar para os erros deles, vamos ver como podem crescer.

Muitos destes jogadores, depois já não serão para o Estrela, se calhar nem para o Sp. Braga. Já serão para o Benfica, talvez. Temos aqui jogadores com muito potencial e que eu acredito que podem chegar lá.»