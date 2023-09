O sorteio da fase de grupos da Taça da Liga de futebol realiza-se a partir das 12 horas desta segunda-feira, na sede da Liga, no Porto.

É nesta fase entram os quatro primeiros classificados da edição 2022/23 da I Liga, no caso, por esta ordem, Benfica, FC Porto, Sporting de Braga e Sporting. A estes quatro clubes, juntam-se os oito apurados da segunda eliminatória.

Apurados dessa ronda anterior foram Arouca, Casa Pia, Estoril, Farense (estes da I Liga), AVS, Leixões, Nacional e Tondela (II Liga).

SIGA, AO MINUTO, O SORTEIO DA FASE DE GRUPOS

Na 17.ª edição da Taça da Liga, Benfica, FC Porto, Sporting de Braga e Sporting vão estar em grupos distintos, cada um deles com mais dois adversários.

Os vencedores de cada um dos quatro grupos defrontam-se na final four, mais uma vez marcada para Leiria, com as meias-finais a 23 e 24 de janeiro de 2024 e a final no dia 27 de janeiro de 2024.

O Benfica é o recordista de títulos na prova, com sete, seguido do Sporting com quatro, do Sp. Braga com dois e de FC Porto, V. Setúbal e Moreirense, com um título cada. O FC Porto é o atual detentor do troféu.