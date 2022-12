Declarações de Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, na flash interview à Sport TV, após a goleada (5-0) sofrida com o Sporting, em Alvalade, nos quartos de final da Taça da Liga:

«[Análise ao jogo] O resultado é pesado, mas consequência do que fomos na primeira parte. É um jogo, em particular na primeira parte, que muito nos envergonha. A nós, treinadores e jogadores, por aquilo que fizemos, sobretudo, nos primeiros 20 minutos. Não encontro nada que identifique como ser Sp. Braga. Hoje não fomos Sp. Braga durante toda a primeira parte e, com isso, sofremos um resultado pesado e somos eliminados da Taça da Liga. É um momento triste, um jogo muito cinzento da nossa parte, ainda que na segunda parte melhore um bocado, mas a primeira deitou tudo a perder. O resultado ficou marcado pelos primeiros 15/20 minutos.

[Explicação para este resultado] Vou debatê-la com os meus jogadores, não fomos iguais a nós próprios, com identidade de Sp. Braga, algo característico que temos. Iremos debater internamente, porque é nestes momentos que temos de ter a frieza e o equilíbrio de poder discutir isto. O que fica para fora é o resultado, a exibição e a obrigação de pedir desculpa aos nossos adeptos por aquilo que hoje não fomos.

[O que pediu aos jogadores no intervalo?] Pedi, acima de tudo, que pudéssemos jogar pela honra, por respeito a nós próprios, mas também pelos nossos adeptos e por aqueles que gostam de nós, porque fizemos uma primeira parte que deitou tudo a perder.

[Receia que este resultado tenha repercussões na equipa?] Não. Neste momento, o que lamento é termos ficado fora da final four. Nada mais.»