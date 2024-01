Na antevisão à final da Taça da Liga com o Estoril, Artur Jorge fez questão de recusar qualquer favoritismo do Sporting de Braga. O treinador salientou que os arsenalistas vão ter pela frente um adversário com valia individual, mas lembrou que só a vitória interessa.

«Não acho que as finais possam ter favoritos. Acredito que, em termos mediáticos, possa haver a tentação de encontrar uma equipa mais forte que a outra. O que me diz a experiência e a abordagem que quero ter para este jogo enquanto treinador é que há duas equipas que querem ganhar, por muito mérito próprio estão nesta final e têm um único resultado possível para poder sair satisfeita do jogo. O que espero em relação ao Estoril, tem a ver com o Estoril do campeonato, temos visto a forma como se tem comportado. É uma equipa boa do ponto de vista das individualidades, fez um bom jogo em Braga, vencemos porque fizemos um ótimo jogo. Teremos de ter a nossa melhor versão amanhã [sábado] para podermos ser igualmente superiores. É um Estoril que tem demonstrado ser uma equipa difícil de ultrapassar. Defende bem, com cinco homens na linha defensiva, vai alternando os dois médios no momento defensivo com quatro homens a fazer uma segunda linha. Uma equipa que defende bem e com muita gente atrás da linha da bola. Mas temos de saber encontrar, da mesma forma que fizemos em Braga, forma de sermos superiores», afirmou o técnico dos minhotos, em conferência de imprensa.

«O único resultado que nos deixa sair de Leiria felizes é vencer e trazer o troféu para Braga. É com esse objetivo e ambição que vamos, sabendo das dificuldades. Mas com ambição tremenda de vencer o troféu», completou.

O Estoril contrariou quase todas as expectativas e derrotou o Benfica na meia-final, garantindo a presença no derradeiro encontro. Por isso mesmo, Artur Jorge considera que o rótulo de favorito pode ser traiçoeiro.

«Esta é a final mais difícil que poderíamos ter, porque temos de controlar e dominar expectativas. Tem a ver com a ambição, que não pode ser diferente por causa do adversário, não seria diferente se fosse o Benfica, queremos vencer, mas a dificuldade é tão maior quanto a ambição. Vamos ter pela frente um adversário difícil e não podemos cair na tentação – e já afastei esse favoritismo – porque entendo que nas finais as equipas têm o mesmo objetivo e possibilidades. Uma final equilibrada onde a melhor equipa acabará por vencer. Tudo faremos para sermos a melhor equipa», assegurou.

Sp. Braga e Estoril discutem o título da Taça da Liga este sábado, em Leiria, num jogo com apito inicial marcado para as 19h45 que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.