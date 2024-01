O Sporting de Braga chega à final da Taça da Liga com mais um dia de descanso do que o Estoril, mas o treinador dos minhotos considerou que esse fator não vai influenciar o desfecho da partida.

«Temos tido competição de três em três dias. Às vezes, faz diferença. Diria que sim. Não seria justo estar a desvalorizar esse facto. Digo que às vezes pode fazer a diferença porque acho que neste jogo não vai fazer diferença nenhuma, porque é uma final. Eu jogava a final a seguir ao jogo com o Sporting, se fosse preciso. O estado anímico dos jogadores e conseguirmos ter uma oportunidade para conquistar um troféu, supera alguma fadiga que possa existir. Não acho que seja um fator favorável ao Sp. Braga, quero acreditar que teremos de ser iguais a nós próprios para termos o jogo dentro do controlo que gostamos», disse Artur Jorge, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

O técnico dos minhotos comentou ainda o boicote da claque, que não marcou presença na meia-final nem deverá estar na final, em protesto contra a possibilidade de a Taça da Liga ser jogada, no futuro, em território estrangeiro.

«Gostava muito de contar com todos em Leiria. Na meia-final tivemos muito pouca gente do nosso lado. Espero e acredito que amanhã [sábado] sendo a final possamos ter mais gente do nosso lado para vencermos juntos e termos a energia das bancadas. Sobre o boicote, vamos disputar a final com intenção de a ganhar por nós e todos os adeptos. Todos estão incluídos nesse lote», vincou.

Na antevisão ao jogo decisivo, Artur Jorge garantiu que Matheus vai ser titular na baliza, mas não confirmou a presença de Abel Ruiz no onze, embora tenha assumido que o golo apontado ao Sporting aumentou a confiança do avançado espanhol.

«O Matheus vai jogar. Quanto ao Abel vamos deixar essa surpresa para amanhã [sábado], para que o Vasco [Seabra] possa ter alguma dúvida. O Al Musrati vai estar, com certeza, connosco. Não teremos o Bruma, porque vai ser operado dentro de dias», revelou.

A final da Taça da Liga disputa-se este sábado, em Leiria, a partir das 19h45. Acompanhe a partida AO MINUTO no Maisfutebol.