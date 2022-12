Artur Jorge deu voz à ambição do Sporting de Braga em vencer o Casa Pia e encaminhar a passagem aos quartos de final da Taça da Liga.

Se os bracarenses ganharem no Estádio do Jamor darão um passo muito importante para chegar à fase seguinte, podendo precisar apenas de um empate na última jornada do grupo, na receção ao Paços de Ferreira, ou nem isso se os pacenses não vencerem, também no sábado, o Trofense.



Na véspera do encontro, o técnico dos minhotos lembrou a derrota sofrida pela sua equipa contra o Casa Pia (1-0) na Liga.

«Teremos que ser melhores do que o adversário. Foi um jogo que perdemos e temos que ser capazes de o vencer, é esse o objetivo que temos neste momento para somar seis pontos», disse, referindo-se a esse jogo.

Artur Jorge fez questão de lembrar os dois títulos da Taça da Liga conquistados pelo Sp. Braga, além das duas finais perdidas.

«Valorizamos esta competição, como muitas outras equipas. Esta é uma competição que diz muito ao Sporting de Braga porque marcámos presença bastantes vezes na decisão e ganhámos duas vezes. Podendo alterar alguns jogadores, vamos apresentar um ‘onze’ bastante forte para discutir o jogo», referiu.

Vitinha não saiu do banco diante do Trofense e Artur Jorge revelou que isso se deveu ao facto de o avançado internacional sub-21 não estar nas melhores condições fisícas.

«Esteve condicionado durante essa semana, conversei com ele ao intervalo e disse-lhe que, se as condições [do jogo] assim o permitissem, não ia utilizá-lo, porque não estava nas melhores condições para não agravar uma potencial lesão. Se joga amanhã [sábado]? Está convocado», revelou.

Confrontado com a reabertura do mercado em janeiro, o treinador referiu que «há sempre margem para possíveis acertos» no plantel, tanto para saídas como para entradas, mas frisou ser «prematuro falar nisso» nesta altura porque ainda não teve com os responsáveis ‘arsenalistas’ uma «conversa de fundo» sobre o assunto.

O regresso de jogadores emprestados «não está equacionado», acrescentou ainda.

Sporting de Braga, primeiro classificado do grupo D, com três pontos, e Casa Pia, terceiro, com um, defrontam-se a partir das 17h00 de sábado, no Estádio do Jamor.